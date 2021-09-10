【時報-台北電】美國經濟數據上周初領失業救濟金人數僅31萬人，再創疫情以來新低，但歐洲央行(ECB)發布決策聲明，將於第四季將減緩購債步調，市場難免揣測FED縮減購債腳步近了，使美股四大指數跌多漲少，漲跌幅介於-0.46至0.39%。指標股蘋果跌0.67%、特斯拉漲0.13%、台積電ADR漲0.65%。

台股9日早盤開低後拉回平盤之上，目前守穩月線支撐，最終上漲33.84點作收，漲幅0.20%，收在17,304.33點，成交金額為2,455.94億元。三大法人合計買超8.28億元，外資買賣超6.68億元、投信賣超3.47億元、自營商賣超5.07億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：（1）、量能：價漲量縮，結構有待調整，且創下今年以來低量。（2）、均線：短線支撐月線約17,081點附近，壓力為17,650點附近。（3）、技術指標：KD向下，短線不排除持續震盪。

櫃買指數漲幅1.41%，收在211.77點。支撐半年線208點附近，壓力為217點附近，KD向下，短線不排除持續震盪。

台股目前守穩月線，但量能急縮，因此觀察能否後勢成交量漲時回溫，另外季線支撐是否再度收復，屆時再將持股比較拉升至5成以上，否則維持至5成以下操作較佳，建議挑選產業前景佳及營收表現優者，產業上可留意半導體、車用、高殖利率、鋼鐵、PCB、金融等。(日盛投顧提供)

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