【時報-台北電】台指期週四下跌22點至17238點。價差方面，台指期逆價差擴至-66.33點，電子期逆價差擴至-3.99點，金融期逆價差擴至-2.18點。現貨部分，三大法人賣超8.22億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2372口至-6023口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2542口至-11655口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加84口至-10197口。

週三市場持續關注Delta疫情擴散，以及Fed重要官員談話及最新褐皮書報告，美股收盤四大指數皆收黑，道瓊下跌0.2%，標普500下跌0.13%，那指下跌0.57%，費半下跌1.23%。台股週四開低走高，早盤最低來到17122.95點，所幸跌幅未再擴大，盤中翻紅站上17300關卡，終場加權指數上漲0.2%，收17304.33點，成交量則萎縮，權值股來看，台積電早盤開低，但買盤湧入下使跌幅收斂，終場收平盤619元，聯電則開高走高，上漲逾2.5%，成為支撐盤勢跌幅收斂的要角，另外貨櫃三雄長榮8月營收再創新高，上漲約0.4%，陽明下跌0.4%，萬海下跌約2.5%。整體來看，台股短線漲多壓力大，高檔獲利了結賣壓重，但美國科技股強勢架構維持，可留意大盤能否配合量能回升，及電子股是否成為下波台股的主流。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17400點，賣權未平倉最大量集中在17000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.18升至1.21。VIX指數上漲0.17至19.55。整體選擇權籌碼面呈中性。(永豐期貨提供)

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