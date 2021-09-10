強烈颱風「璨樹」來襲，中央氣象局今晨發布海上颱風警報，最快今天傍晚發布陸上警報。根據最新預報，「璨樹」登陸機率大減，預估將沿東部外海北上，與宜蘭「擦肩而過」。周末至下周一是風雨最明顯的時間，東部、北部首當其衝；網友關心明天補班課會不會放假，目前看來機率偏低。

儘管「璨樹」改變心意可能不登陸了，但它依然是個強颱，且「就在台灣旁邊」，風雨情況明起逐漸顯著，一連3天全台嚴防強風豪雨，周日影響最大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指「璨樹」受太平洋高壓影響，未來將由西北西轉西北、再轉北朝台灣前進，整個路徑大轉彎；若未來更偏東，威脅可望大幅減輕。

周末至下周一暴風圈掃過東半部、北部，帶來強風豪雨，吳德榮提醒，萬一颱風又登陸，登陸地點將有「破懷性強風」，其他地區風雨也會加劇。目前預測路徑的「不確定性」仍呈現不同程度威脅，應密切注意最新資料。

今各地晴朗炎熱，桃園以南近山區午後有局部雷陣雨；晚間受「璨樹」外圍環流影響，東半部轉陣雨。今各地氣溫：北部24至36度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至36度。

下周一颱風逐漸遠離，下周二至周四再度恢復悶熱天氣，中午過後有強對流發展，慎防劇烈天氣發生。

(時報資訊)