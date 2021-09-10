「基地」恐怖組織首腦賓拉登，被美國認定是「911」恐攻幕後元凶。（美聯社） 「911」時代已正式告終，但當年恐攻有個大謎團卻至今未解。那就是，911事件19名劫機者中有15人為沙烏地阿拉伯公民，策動恐攻的「基地」組織首腦賓拉登則來自沙烏地顯赫家族，有人揣測這場恐攻與沙烏地政府有關，而美國政府為保護美沙關係，才遲遲不願將真相公諸於世。

已解密檔案認定，數名沙烏地外交官和有沙烏地政府背景的人曾與劫機者「相識」。但「911事件調查委員會」指，並無證據顯示沙烏地政府直接資助「基地」策畫恐攻，對個別官員是否涉案則未作出定論。

2019年，時任美國總統川普在白宮接見911受害者家庭，部分家屬稱，過去的政府甚至FBI官員，一直阻撓他們對查閱和公布文件的要求。後來，川普要求司法部長巴爾公布這些文件，以及調查中提及的沙烏地外交官及其角色。然而，司法部律師建議不要公開名字，否則會「對國安構成重大威脅」。

去年4月，FBI官員向聯邦法院提交文件，意外洩露沙烏地駐華府大使館內一位神祕外交官身分，他疑似曾幫助2名參與911劫機的「基地」分子。雖文件有意掩蓋名字，卻在某個段落因未加密塗改而出現一次。該外交官名叫穆薩伊德·艾哈邁德·賈拉赫，於1999年到2000年間派駐沙烏地駐華府大使館，目前下落不明。FBI文件顯示，賈拉赫曾指示沙烏地駐洛杉磯宗教事務官員，以及疑為沙烏地特工的阿勒-巴尤米，協助2000年1月抵美的阿勒-哈茲米和阿勒-米赫德哈爾在洛杉磯居住。阿勒-巴尤米為2人安排公寓，並開設銀行帳戶，後來2人參與911恐攻，劫持美國航空77號班機撞向五角大廈，造成125人死亡。

一名華府法律專家指出，「像賈拉赫這種普通外交官，若無高層的授意，絕不會與恐怖分子進行聯繫」，美國政府可能隱瞞了更多訊息。此次洩密事件令人更加懷疑，FBI內部是否出現分歧，即部分人希望譴責沙烏地，另一部分人則不願意。

9月3日，在911事件20周年來臨之際，美國總統拜登簽署了行政令，指示司法部長在6個月內公開有關FBI的911事件調查文件，屆時若其中包含有沙烏地資助「基地」恐怖分子證據，美沙間的長期盟友關係勢將面臨嚴峻考驗。

(時報資訊)