在2000年競選總統期間，小布希承諾走溫和的外交政策，他稱美國應當個「謙遜國家」（humble nation），以贏得全世界尊敬。不可避免地，這一切在2001年9月11日發生了變化，當天的恐攻事件將美國團結在共同的悲痛中，並決心根除「基地」組織和阿富汗「塔利班」政權。

911事件發生數小時後，小布希從佛州返回華府，並向全國發表演說，還援引了聖經《詩篇》：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在。」他藉此號召反恐，卻未料到這場戰爭會延伸到他之後的3位美國總統，並付出了很多血的代價。

在2001年9月20日召開的國會兩院聯席會議上，小布希宣示「我們的反恐之戰以『基地』組織為起點，但並不以此為終結。這場戰爭將會一直進行下去，直到我們找到、制止並且搗毀每一個全球性恐怖主義組織。」此後，美國開始鎖定和清剿恐怖組織，還將伊拉克（哈珊政權）、伊朗及北韓列入「邪惡軸心」，對可能支持恐怖主義的國家文攻武嚇。

而在國會聯席會議上，有位外賓獲得了巨大的讚譽及掌聲，那就是時任英國首相布萊爾，他後來與小布希一同被稱為「阿富汗戰爭教父」。布萊爾主張「自由干預主義」（liberal interventionism），曾提出軍事干預的5大標準，即「我們確定這個國家正發生之事是危害人類罪嗎？是否已用盡了所有外交選項？軍事行動會謹慎而準確嗎？我們是否為長期戰鬥做好準備？最後，我們是否有需要干預的國家利益？」

911恐攻發生後，布萊爾立即宣布與美國「肩並肩」，熱衷於帶領英國參與對阿富汗軍事行動。2001年12月，隨著阿富汗南部大城坎達哈被聯軍攻陷，塔利班失去了最後主要據點。布萊爾在英國國會發表演說稱，「我們為推翻阿富汗塔利班政權做出貢獻，我對此引以為傲。」

然而，隨著歲月流逝，過了20年後，阿富汗情勢卻回到原點。8月21日，布萊爾批評拜登迅速撤軍的決定，並強調西方對阿富汗負有道義上責任。他在基金會網站撰文說：「將阿富汗歸還給發動2001年911事件的同一組織，似乎是在展露我們的屈辱，這向盟友和敵人提出了一個共同問題：西方是否失去了戰略意志？」

布萊爾是美英之間「特殊關係」的虔誠信徒，當年曾聲稱「我們不是為土地而戰，而是為價值觀而戰」。但英國追隨美國介入阿富汗，也付出了龐大代價：310億美元和數千人死傷。而最後美國決定抽身，導致喀布爾淪陷，卻讓英國等盟國措手不及，迄今布萊爾仍未回答這個問題：這一切真的值得嗎？

911事件 小檔案

☆「911」事件是2001年9月11日發生在美國本土的一系列自殺式恐怖攻擊。當天早上，19名「基地」恐怖組織分子分別劫持4架民航客機，駕駛其中2架衝撞紐約市曼哈頓世貿中心雙子星大樓，第3架撞向華盛頓近郊的五角大廈，第4架則在賓州墜毀，4架客機上無人生還。

☆這場連環恐攻造成2979人喪生，以及數千億美元經濟損失。事後，美國認定當時藏匿在阿富汗的「基地」組織首腦賓拉登為幕後元凶，於2001年10月對阿富汗發動「反恐戰」。2011年5月1日晚間，美國海軍「海豹六隊」對巴基斯坦北部一座建築發動突襲，擊斃了賓拉登。（王嘉源）

(時報資訊)