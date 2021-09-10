京華城現正拆除並將重建為智慧商辦大樓，北市都市計畫委員會9日針對容積獎勵進行審議。京華城提出現有560％基準容積率，再向市府爭取20％；會中決議通過，最高容積上限為20％，若再加上現已申請購買的30％，未來最高可獲得840％容積。

京華城去年12月首次於都委會闖關，盼以《都更條例》爭取20％容積獎勵，遭到委員質疑適法性、公益性與對價性，京華城昨於都委會提出新方案再度爭取20％容積獎勵，修訂內容包含「韌性城市貢獻獎勵」、「智慧城市貢獻獎勵」、「宜居城市貢獻獎勵」三大項目。

京華城承諾，取得綠建築鑽石級候選證書，認養基地西南側復盛公園，爭取4％容積；取得智慧建築鑽石級以及提供充電停車位電池交換設備，爭取8％容積；取得耐震標章並無償提供800平方公尺公益空間，協助吉祥路、東寧路整修，爭取8％容積。三項總計20％。

都委會主席、副市長彭振聲決議，同意申請者所提相關獎勵項目，其合計容積不得超過基本容積20％，其餘依照專案小組意見、本次會議意見修正通過。他說，接下來進入都市設計審議委員會，京華城仍須提出建築設計方案，再決定最終給予的容積獎勵。

業界建築師指出，原本引用都更條例項目試圖取得容積獎勵，被委員發現於法不合，竟改個名目就可以通過，綠建築變成韌性城市，智慧建築變成智慧城市，耐震設計標章變成宜居城市，「這是什麼鬼？」

(時報資訊)