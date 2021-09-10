台灣汽車分期龍頭和潤企業啟動今年第四度籌資計畫，昨日完成3年期300億日圓聯貸案簽約，創造兩項紀錄，一是日本當地銀行跨境貸予台資企業最大金額，二是最多日本當地銀行共同參與之跨境聯貸案，這些當地銀行鮮少參與國際聯貸案，顯見和潤籌資實力強勁。

這宗改寫紀錄的跨境聯貸案由和潤企業董事長劉源森與日商瑞穗銀行台灣營業部總經理林裕新，代表日本銀行團簽署聯合授信合約，資金除用於維持現行業務運作外，亦將運用於綠能事業的發展、海外事業的布局等。

為求資金來源的多元性，日商瑞穗銀行於日本境內籌組200億日圓聯貸，獲得西日本城市銀行、信金中央金庫銀行、七十七銀行、第四北越銀行、群馬銀行、滋賀銀行、中國銀行、百五銀行、靜岡銀行、千葉銀行、大同生命保險、八十二銀行、野村信託銀行、山陰合同銀行、南都銀行、四國銀行、山梨中央銀行、京葉銀行等，共19家日商金融機構支持，參貸總金額達453億日圓，超額認購率高達227％，全案最終以300億日圓結案。

劉源森表示，今年消費金融、企業金融市場動能依然熱絡，和潤累積前8月自結合併營收新台幣113億元，年成長19.32％，證明今年度成長力道強勁，因此備妥銀彈，積極擴大業務發展與市場版圖，在邁入第三個10年之際，會以多元化業務、全方位服務為經營方針。

劉源森透露，和潤繼站穩台灣、中國大陸後，將籌劃打國際盃進軍東南亞，發展分期租賃事業，隨著資金到位，也會與國立科技大學建教合作，培育前進東南亞儲備幹部。

和潤看好碳中和是國際不可逆趨勢，因此將發展零碳排、低碳能源，今年於董事會轄下設置「ESG永續經營委員會」，並成立專責事業部門發展綠能事業，投資新能源等業務，目前於全台北、中、南皆有簽約太陽能案場。

(時報資訊)

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