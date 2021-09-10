台電斥資15億元，在彰化打造第1座大型雲端資料中心，9日舉辦開工動土典禮，未來將100％使用彰化綠電，上線後可儲存100萬TB以上資料，標誌台電數位轉型，為台灣智慧電網基礎建設揭開新頁，能更精準預測再生能源發電，並有效調度電力，預計2024年12月落成。

彰化縣長王惠美表示，「彰化雲端資料中心」建築物原址是倉庫和備勤房屋使用，年久老舊，台電取得改建，成為彰化縣首例取得危老重建獎勵的公有建築物，臨南郭路退縮5米，蓋地上5樓、地下1樓建物，後棟地上7樓、地下1樓建物，前棟作為辦公廳舍、雲端資料庫，後棟宿舍，地下室規畫停車空間。未來將煥然一新，呈現新風貌。

王惠美表示，這是繼2013年Google在彰濱工業區設置全亞洲最大的台灣資料中心後，台電首座大型雲端資料中心進駐彰化。在能源轉型過程中，彰化縣得天獨厚，有太陽能與風電產業，期待透過台電投資更多人才培訓，讓彰化鄉親有更好生活品質。

台電公司董事長楊偉甫表示，台電未來數位轉型跟智慧電網都需依靠雲端資料運算，所有資料都會在彰化雲端資料中心，選擇落腳彰化是希望利用100％綠能，未來會是台灣最重要的綠能基地，並推動地方發展與人才培育，預計2023年完工，正值彰化建縣300年，成為一座值得驕傲的公共藝術。

彰化縣議長謝典林表示，台灣經濟命脈在外銷市場，綠電是國際未來趨勢，得加緊推行綠電，使台灣外銷跟上國際腳步，確保各行各業及民生用電供電無虞。

經濟部政務次長曾文生表示，過去台灣能源約98％均仰賴進口，現今推行再生能源，將過往仰賴進口的能源轉換成自行生產的能源，並將綠能變成一個產業，讓產業效益造福地方。未來10年內，彰化縣會是台灣綠能風電自產能源最高的地方政府。

(時報資訊)

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