財政部昨日公布8月稅收，最受關注的證交稅仍有245億元好成績，為史上第4高、年增率67.5％，連續23個月正成長，財政部統計處副處長陳玉豐表示，打破1988～1990年紀錄，成為史上最長的正成長紀錄。

前8月證交稅累計1953億

財政部統計，今年8月台股日均為成交值為4382億元，創下歷史第5高紀錄，使8月證交稅收245億元，為史上單月第4高；前8月台股日均成交值為4975億元，證交稅累計為1953億元，年增率1.1倍，創下歷史同期新高紀錄。

陳玉豐分析，7月證交稅創歷史新高，8月卻縮水不少，主要是因航運類股成交值減少影響；就今年整體證交稅而言，塞港事件推升航運價格，再加上企業獲利佳，景氣循環類股如鋼鐵、航運表現亮眼，與半導體呈現供不應求狀態，證交稅全年表現會很不俗。

另一方面，隨著房地合一2.0新制上路，房市相關的3大稅收包含土增稅、契稅以及房地合一稅似乎都有熄火的情形。

土增稅8月稅收84億元，年減8.6％；累計前8月稅收733億元，年增6.4％。

契稅8月稅收12億元，年減17.3％，前8月稅收111億元，年增15.7％。

房地合一稅，8月稅收為13億元，雖年增48.9％，但是相較於7月的29億元，月減54.1％，等於腰斬。累計今年前8月135億元，年增率仍高達115％。

全年預算達成率達79.4％

陳玉豐分析，土增稅、契稅有去年基期較高因素影響之外，整體房市相關的稅收還有房地合一新制和民俗月等因素，後續新稅制的影響情形仍值得繼續觀察。

整體而言，8月總稅收1324億元，年增3.8％；累計前8月稅收達到1兆9360億元，也創歷史新高，年增率23.5％，全年預算達成率達到79.4％。

財政部分析，累計前8月遺產稅、證交稅和房屋稅已經超越全年預算數，雖可樂觀預期，今年全年稅收會超過預算數（超徵），惟因為Delta病毒入侵、疫情變化是今年稅收最大變數，所以超徵的金額有多少，還要看後續發展與疫情變化。

(時報資訊)