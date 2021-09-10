行政院昨宣布五倍券發放時程及使用細節，其中，電商適用範圍部分，考量今年疫情衝擊較大，僅排除境外電商網購平台，國內電商網購平台必須挺在地小商家、小農，並在首頁設置五倍券專區，經濟部就會同意納入適用範圍，且提供免上架費、降低抽成等優惠。至於紙本五倍券能否找零，經濟部長王美花表示，店家可以決定要不要找零，尊重店家意願。

不同於三倍券，數位綁定僅限在電商白名單內使用，五倍券有條件納入國內電商網購平台，前提是必須設立專區，並支持受疫情影響的在地商家；此外，外送平台也納入五倍券使用範圍。

對於國內電商平台適用認定，行政院長蘇貞昌指示王美花緊盯，並請行政院政務委員唐鳳協助專區相關設計，務必要讓納入五倍券範圍的國內電商做到承諾。

而電商業者表示，五倍券上路後，緊接而來就是電商雙11「年度大戲」登場，今年不僅活動提前開打，送金幣、下折扣、聯名卡優惠等，行銷預算可望拉高至15%，雖然利潤降低、但只要把餅做大、滿足消費者一樣有賺頭。不過，百貨業者卻憂心，這次振興券納入電商，對今年10月開打的百貨周年慶，將會造成排擠效益，尤其疫情影響下，消費者已經快不敢出門了，電商促銷大力加碼，百貨業績將受到衝擊。

五倍券不得使用範圍包括境外電商、買股票、繳稅、繳罰單、繳信用卡費、保單、買禮券等，目的就是要限期使用，並用於刺激內需經濟消費。

(時報資訊)