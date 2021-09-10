振興五倍券10月8日發放，數位券則自9月22日開放綁定，經濟部設下今年要有2成比例、400萬人選擇數位券目標，將是去年三倍券2.3倍，挑戰不小。另外，400萬份的加碼「好食券」，採「先綁先贏」辦法，只要是前400萬位綁定數位券者，都可獲加碼500元，振興券變成5500元，但這500元強制須用在餐飲、夜市消費。

這次五倍券也納入電商與美食外送平台可適用，只要業者在平台頁面設置「五倍券專區」，放入在地生產小農，受疫情影響的旅遊、餐廳等、庇護工場等公益團體產品，並給予免收廣告費、減收上架費等優惠，就允許五倍券使用。經濟部已經收到蝦皮購物、PChome、momo購物、Yahoo奇摩、生活市集，以及Ubereats、foodpanda等數十家業者提出方案，估計國內上百家電商與外送平台有意加入。

今年五倍券要力衝信用卡、行動支付、電子票證的數位綁定，不過去年三倍券僅有8％、176萬人選擇數位，比起紙本領取92％，明顯冷清。經濟部中小企業處長何晉滄表示，今年訂下2成，至少400萬人使用數位券目標。雖然挑戰不小，但他認為今年加碼券有好食券、地方創生券等需使用數位方式，加上公股行庫、民間商家會競推很多數位優惠，對達標有信心。

經濟部表示，數位券共同綁定以五人為上限，至少每月回饋一次；此外亦會設計數位「識別標章」，民眾只要在數位綁定時直接登錄設定，就可下載數位標章，到店家消費時直接出示標章，享受專屬五倍券優惠。行動支付則是開啟APP，在五倍券頁面登錄，到店家消費時開啟APP即可。

而配合行政院的振興五倍券，文化部也將推出藝FUN券，預計發行300萬份，包含數位240萬份、紙本60萬份，每份面額600，預計9月22日起開放登記。藝FUN券的使用範圍包括 博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平台等。

(時報資訊)