行政院為刺激消費將推出振興五倍券，不受近期本土疫情升溫趨勢影響，院長蘇貞昌昨宣布按既定時程啟動，數位券從9月22日開始綁定，紙本券則是透過超商、郵局管道，分別為9月25日及10月4日起開始預約，10月8日起領用，使用期限至明年4月底。行政院預估，五倍券可創造2000億元經濟效益。但國民黨立委洪孟楷痛批，五倍券行政成本高達20.85億元，若現金直接入戶就能少花20億元，行政院執意發券，就是浪費。

蘇揆指出，數位綁定部分從22日起，可透過五倍券官網與業者網站綁定，10月8日起消費。紙本券部分，為分流避免群聚，超商管道9月25日起預約，10月8日起領用；郵局從10月4日起透過電話或網站預約，10月12日起領用。

超商郵局領紙本 22日起綁數位

近期本土疫情出現變化，是否影響五倍券政策？國發會主委龔明鑫說，目前沒有延後發券的規畫，但仍會持續視疫情變化，滾動式評估。去年三倍券政院聲稱帶動1000億元經濟效益，政院預估五倍券可翻倍達2000億元經濟效益。

印製兌付簡訊費 較三倍券減少

經濟部長王美花說，五倍券整體行政費用估計20.85億元，行政費用比三倍券的22億餘元更低，包括五倍券印製費每張2.7元，比三倍券降低0.22元；兌付手續每張4.5元，比三倍券減少0.5元；系統開發及簡訊費8500萬元，比三倍券節省1200萬元。

五倍券成本雖比三倍券略少，但藍委洪孟楷認為，去年因為領取實體券人數超過預期，發包後仍不斷追加印刷數量，今年會不會因為追加而衍生多餘成本尚不得知，但現金直接入戶就能少花20億元，也能少掉這一個半月的等待期，執意發券就是浪費。

洪孟楷批評，今年鼓吹領取數位券，但同樣戲碼去年已經一次，最後仍高達92％國人使用實體券，甚至連蘇院長及部會高官們也都拿實體券消費，若要避免領取群聚，請問蘇院長跟綠營高官，今年要用實體券或數位券？

最小面額200元 攤商只賺零頭

藍委賴士葆質疑，五倍券最小面額仍是200元，這讓銅板經濟的夜市攤商如何笑得出來？賺大錢的是百貨公司和大賣場，攤商夜市只能賺零頭。賴士葆痛批「裝睡的人叫不醒」，在野黨再怎麼聲嘶力竭吶喊，執政黨就是繼續昏睡。

台北市長柯文哲也表示，如果開始使用振興券前2、3天疫情狀況不如預期，就往後延或調整，因餐廳不准內用、風景區不准群聚，發振興券請大家出去消費就會很奇怪。

(時報資訊)