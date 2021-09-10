現年76歲的菲律賓總統杜特蒂8日獲執政黨「民主菲人─國民力量黨」（PDP-Laban）正式提名為下屆副總統候選人，杜特蒂稱出於「對國家的愛」接受黨內提名。有學者批評，杜特蒂此舉是想當「普丁第二」，但對中國而言則是好消息，因為若杜特蒂在外交政策上保有影響力，「友中路線」會持續。

「民主菲人─國民力量黨」召開全國代表大會，推舉杜特蒂親信、參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）與杜特蒂搭配，成為2022年的正副元首參選人。杜特蒂對此表示感謝，並希望執政黨和政治盟友的支持能讓他繼續為人民服務，延續本屆政府的政策，幫助菲律賓取得更大進步。

克里斯多福．吳8月曾致函執政黨，婉拒被推舉角逐大位，請該黨優先考慮其他對總統職位「感興趣」的人選。有分析稱，這代表杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）可能會參選。但多次在總統選舉民調獨占鰲頭的薩拉9日卻說，明年她不會參選全國性職位，因為她和父親都同意，「我們之中只有一個人2022年會角逐全國性職位」。

杜特蒂上任以來，因反毒行動的法外處決及對媒體施壓而飽受批評，不過執政5年多來，他仍擁有大批民意的支持。菲律賓大學政治學系助理教授安天浩（Enrico V. Gloria）直言，杜特蒂參選副總統「簡直荒謬」，這是「繞過正規體制而延續自身權利，很像普丁的作為」。俄羅斯2020年舉行修憲公投，允許普丁可以連任總統一直到2036年。

菲律賓憲法規定總統任期六年，不能連任。杜特蒂的任期明年6月結束。但憲法又規定，正副總統分開投票，可以來自不同政黨，並未明確規定總統不能參選下任副總統，或隔一任期後再參選。

安天浩向德國之聲指出，杜特蒂決定參選副總統，對中國而言肯定是好消息，因為至少杜特蒂有機會保有政治勢力，在外交政策上維持影響力，「友中路線」會存在。

多份總統大選民調顯示，薩拉的支持度最高，其次為小馬可仕（已故獨裁者馬可仕之子），另外，高人氣政治明星、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）和曾為世界拳王的巴喬（Manny Pacquiao）緊追在後，克里斯多福．吳的支持度較為落後。

(時報資訊)