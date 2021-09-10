近年ESG基金大行其道，國外資產管理業者也都將ESG納入投資流程中，成為投資研究的「標配」，但為了禁止投信基金「漂綠」，金管會於7月2日發布「有關投信發行ESG相關主題基金之資訊揭露審查原則」，包括投資目標與衡量標準、投資策略與方法等八項原則，由於要求標準頗高，使得已送件申請的投信業者，如：富蘭克林華美投信、聯邦投信需自行補正，而國泰投信則自行撤件，「合庫環境及社會責任多重資產基金」就是在ESG基金審查原則發布後第一檔送件並順利取得生效資格的基金。

觀察近期投信業者新送件狀況，7月以來仍在審核中ESG主題有關的包括富蘭克林華美全球潔淨能源ETF、合庫環境及社會責任多重資產基金、國泰美國ESG之星基金、聯邦低碳目標多重資產基金、鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金及瀚亞ESG動態多元新興市場高收益債券基金，目前僅合庫環境及社會責任多重資產基金順利取得生效函，其餘仍在審核、補正階段或自行撤回，可見ESG審查原則新制對於投信送件增加不少難度。

其實不只台灣主管機關有所要求，美國證券交易委員會（SEC）考慮要變更永續基金的命名規定，希望基金名稱必須和其主要投資政策有一定程度以上的相關性；歐盟則推出《永續金融揭露規範》的新規定，所有基金都能選擇自己是否屬於ESG基金，如果是的話，就必須符合相關規定且定期接受檢驗，可以說「禁止漂綠」目前是全球性趨勢，在一標準下，更確保投資人投資ESG基金是「純綠」的SG基金。

合庫投信指出，合庫環境及社會責任多重資產基金由百達資產管理公司擔任顧問。「合庫環境及社會責任多重資產基金」將投資於環境及社會責任相關的股票、債券及ETF，環境主題則聚焦在再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢棄物處理及再造、汙染控制等相關領域。根據統計，環境主題相關市場規模約2.5兆美元，且每年以6％～7％速度成長，是不容忽視投資趨勢。

(時報資訊)