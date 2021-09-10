市場對於Delta變種病毒仍存有疑慮，導致REITs次產業近期拉回整理，投信法人指出，利率走升僅短線壓抑REITs表現，長線仍看俏。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，歷史統計數據指出，利率走升僅短線壓抑REITs表現，長線而言，REITs走勢與利率的連動性並不高。此外，花旗（CITI）針對REITs產業最新報告指出，預計2021年高齡住宅入住率將持續改善，看好醫療保健REITs相關公司下半年營收及展望。

第一金全球不動產證券化基金經理人黃筱雲表示，疫情可望在2021年大幅改善，有利經濟活動重啟，預估2021年工業REITs仍將維持強勢成長，每股盈餘達10.1美元；商用REITs也將扭轉頹勢，獲利上看5.3美元。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳表示，隨著疫苗的進一步施打，趨勢必有所改善，隨著更多區域的重新開放，以及醫療辦公樓將恢復正常營運，已觀察到更多的患者回流就診，隨著活動限制的解除，高齡設施住宅開放讓家庭成員拜訪，居住活動感到更自在，吸引更多高齡人口入住。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示，全球REITs業績在疫情蔓延之下仍算穩定，因此不乏評價相對偏低且成長性與價值兼具的標的，待成長潛力與業績表現反映在股價上，後疫情時代的表現仍可期待。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，總體經濟持續回溫，通膨走揚，REITs不僅擁有息收，且因大多數商業租賃條款均設有租金隨通膨調整機制，REITs被認為是相當好的抗通膨資產。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，當前美國經濟數據表現穩健向好，近期經濟指標為疫情來高點，象徵美國整體經濟呈復甦型態，基本面有利房市表現，加上現在幾乎是歷史新低的房貸利率，房市明顯轉熱，加上美國REITs股利率仍具吸引力，因此美國REITs後市表現可期。

(時報資訊)