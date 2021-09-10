隨全球疫苗覆蓋率的提升，經濟活動逐漸回到正常運作軌道，景氣復甦持續回溫，投信法人指出，後疫情時代，預料實質資產如不動產、基礎建設等將獲青睞，因為實質資產具穩定收益來源，長期投資價值相對穩健，建議投資人可納入資產配置一環。

華南永昌實質豐收組合基金經理人陳蓓娟表示，實質資產涵蓋種類繁多，包含不動產、自然資源如石油、天然氣、農業、貴金屬、太陽能、公用事業與基礎建設如道路、鐵路、機場或電訊建設等，最能隨物價反映調整租金收入機制的當屬不動產REITs。

從經驗來看，物價上漲時，REITs相較於股、債等資產類別更具表現，而在目前市場環境來看，REITs即具投資吸引力，且長期來看，不動產價值具有增值效益。

陳蓓娟表示，投資REITs該從生活中找商機，而觀察當前產業趨勢，5G商機夯，帶動基地台、電塔等需求的增加，而一場疫情改變人們的生活型態與消費行為，帶動雲端運算、Data Center到倉儲物流需求的升級。

第一金投信投資長唐祖蔭表示，下半年在攻擊型資產方面，建議挑選全球創新科技股、台股。在企業補庫存、財政擴張刺激、技術轉型升級等需求帶動下，AI人工智慧、雲端大數據、物聯網、電動車等科技產業，短中長期的業績爆發潛力大。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示，多重資產基金優勢為長期穩定性高和收益來源廣。如果可以做好資產搭配，長期看來會比單一資產穩定性更高，波動度更低。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，FDA通過輝瑞新冠疫苗肺炎提振市場投資信心，對於後續經濟復甦產生正面期待，估計後續將有更多疫苗會通過核准，有利減緩全球疫情持續擴散，有利盤勢表現，然因兩黨對提高債務上限尚未達成共識，不確定性攀升令短期市場波動的風險攀升，因此布局上將轉趨謹慎，適度降低風險性資產投資比重。

(時報資訊)