REITs在新加坡、日本及美國等主要金融市場早已是熱門資產類別，但最近九檔全新的大陸基建REITs成功上市，市值約達人民幣300億元，規模超出預期，大陸基礎建設資產帶來的巨大機會，可望成為亞洲不動產金融商品的明日之星。

瀚亞投資表示，大陸REITs是從基礎建設資產演變出來，預計長遠其將擴展至其他房地產資產類別，這些新基金的成功上市，預示這一資產類別前景亮麗，大陸房產公司將獲得更具成本效益的資本。基建過去在穩定及帶領經濟走出衰退方面相當出色，在這波疫情衝擊下，這個策略再次協助大陸扭轉嚴重衰退的影響，帶動經濟2020年增長2.3％。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍指出，REITs基本面及第二季企業財報獲利增溫，後續可望再向上，預料指數將穩步走揚。且公債殖利率區間整理，REITs利差優勢仍吸引外部資金流入，後市表現仍值得留意，其中亞洲地區持中性看法，次產業配置建議持續留意受惠工業物流、私人倉儲及住宅等相關REITs表現。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝認為，預期美國就業穩健回升，聯準會第四季宣布購債縮減的退場機制，貨幣政策漸進式收緊，對市場衝擊性大幅降低。且持續推動內需振興計畫，經濟動能維持擴張，貨幣政策仍偏向寬鬆，縮表對股市衝擊屬短暫現象，REITs在成長性加速，股利率誘人等優勢下，仍將吸引資金進駐。

統計亞太區主要房地產市場中，以香港房地產投資基金平均股息達6.4％最高，大陸5.9％居次，新加坡也有5.2％股息率。瀚亞投資提醒，大陸發展現在仍屬起步階段，可將重點將放在亞洲REITs，留意投資區域的分散性、股息率及相關資產品質。看好不動產市場前景，建議透過亞太REITs切入相關投資機會。

(時報資訊)