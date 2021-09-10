近期大陸官方針對部分產業祭出大動作監管措施，陸股震盪整理，但看好科技自主與科技創新、產品與消費的自主經濟循環，有利把握股市整理期間，逢低建立部位，中小板企業成分股與當前國家政策發展方向相符，政策受惠程度高，為掌握未來關鍵趨勢不可忽略的投資板塊，可利用中小板ETF介入布局。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠指出，雖然近期陸股添波動，但大陸貨幣政策、降準、企業獲利增長，股市回檔整理後有望回歸正常基本面，不失為逢低布局契機。有別於互聯網巨頭因受到政策監管，未來一段時間表現可能有所成壓，受到十四五政策大力支持的產業，則是現階段投資陸股最值得多加關注的方向。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，大陸7月經濟增速回落，但宏觀指標仍處合理區間，經濟總體恢復態勢，關注後續財政支出力度或有所提速。且利率維持較低水準，資金面維持平穩寬鬆，現階段指數調整的布局機會，A股估值優勢明顯，可透過重效益及控波動的A股基金，掌握熱門產業類股積極布局。

安本標準投信認為，陸股繼去年不畏疫情表現亮眼後，今年以來疫情衝擊下明顯修正，漲幅也落後全球股市，但市場大致反應成長動能減弱等利空，陸股相對估值也更具吸引力，由於預期全年企業獲利成長逾二成，可趁修正進場重新採結構性加碼布局。

張菁惠認為，大陸科技自主獨立目標，包括半導體、電動車、鋰電池、AI、碳中和等關鍵產業極具重要性。觀察滬深300、上證180、中小企業100等主要指數成分股中，以中小企業100重點產業占比逾七成最高，代表政策受惠程度也最佳，且企業週期邁入成長階段，潛力相當大，可趁勢透過相關ETF布局，把握科技自主與創新關鍵趨勢的投資機會。

(時報資訊)