目前新興高收債殖利率約5.86％、新興投資級債殖利率約2.89％，低率環境下，新興債息收深具吸引力，因此持續獲得資金青睞。

截至2021年7月底，新興市場債已吸引約505億美元資金流入，其中企業債吸引約126億美元資金流入，投信法人預期美債殖利率向上趨勢未變，建議可將新興短期高收益債納入資產組合，不僅可拉高殖利率，亦可降低波動度，是絕佳的資金避風港。

台新新興短期高收益債券基金經理人張瑋芝表示，新興市場債近期受到了大陸加強房地產監管及大地產商恆大財務危機的衝擊，指數呈現回檔。但大陸房地產債券利差擴大並未造成新興市場系統性風險，儘管亞高收房地產利差自低點擴大超過300bps，整體新興市場高收益企業債利差僅擴大16bps。

張瑋芝指出，相較於過往，新興市場國家體質出現改善，此外，新興市場公司債有較高信評及較低的存續期間，且槓桿程度遠低於成熟市場，債券體質相對穩健。整體而言，高收益率與低違約率使新興市場具吸引力。

保德信新興市場企業債券基金經理人張世民指出，變種病毒仍為新興市場的風險，不過主要新興經濟體的疫苗覆蓋率已快速提升，相較先前水準已能降低封城或增加公衛負擔的機率，且國際大宗商品價格對通膨的影響開始放緩，預期通膨可望於第四季見頂，將對後續貨幣政策的伸展空間有所幫助。

張世民表示，隨著企業獲利好轉，JPMorgan下修今年新興市場企業債整體違約率預估至2.4％，其中又以歐非中東與新興歐洲企業債的違約率不到1％表現最佳。

張世民表示，事實上，今年以來截至7月底，新企債的違約率更較預期來的好，僅1.6％企業違約，而歐非中東與新興歐洲企業債更是達到零違約的好表現。

張世民建議，若有意布局新興債市，看好資金持續回流新興市場債，尤以不受匯率波動影響之新興美元債最受資金青睞，挑選新企債時不妨以美元債為主，且建議篩選品質較佳之新企債，避免過度重押信評較低之企業債。

(時報資訊)