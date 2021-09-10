大陸股市近期表現震盪，不過北上資金卻是持續挹注，觀察包括深股通、滬股通的北上資金概況，截至8月26日止，今年以來淨流入2,470.91億人民幣，已經遠遠超過去年整年2,089.32億人民幣。北上資金的持續挹注，代表國際法人機構資金不斷湧入陸股，外資長期淨流入A股的趨勢始終未變，說明了A股的低估值和成長性具有較好的投資吸引力。

投信法人表示，資金動能不斷持續挹注，法人資金卡位明顯，股市可望持續受惠，陸股中長期後市表現可期，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金，把握投資契機。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，貿易戰以來，大陸面臨產業外流壓力，但是這一波疫情影響下，大陸率先獲得控制，為產業轉型與升級爭取更多緩衝時間，對於經濟具有相當正面的效果，未來大陸製造仍可獲得較大的市場份額，相關產業鏈及物流等低估值股票，都具有相當投資價值。安本標準投資管理董事及中國股票投資部主管姚鴻耀指出，大陸A股的股價淨值比和本益比的水準，卻仍分別較標普500指數便宜近50％和30％。

姚鴻耀指出，從調味料生產商、汽車零件製造商、新能源企業以至電池供應商等多個產業，當中具備了良好投資機會的公司也不在少數。投資人應將焦點放在市占率高，具備競爭優勢與防禦性能力的產業翹楚，這些公司在商品價格上揚時，仍能夠承受投入成本走高的影響，這是讓企業能夠長期持續成功的重要關鍵所在。

野村中國機會基金經理人劉尹璇表示，可聚焦下半年持續高成長的行業，新能源車、碳中和議題相關的公司獲利將持續增長，醫療服務產業鏈，新興的醫美、近視矯正、牙齒矯正行業在大陸仍是藍海市場。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，在強勁的基本面及資金行情做後盾下，A股後市具表現空間，看好十四五規劃的政策受惠產業，並以科技、綠能及消費三大領域受惠股成長性最為看好。

(時報資訊)

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