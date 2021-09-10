全球股市2021年來表現欣欣向榮，儘管陸股近期受政策打壓，不過仍維持正報酬，8月全球股市多數上漲，美股漲幅居前，不過大陸A股風格表現與全球風格不一致，A股創業板大幅收低，法人指出，大陸喊出共同富裕口號，資本市場需適應政策變化。

展望後市，第三季下旬大中華迎接傳統的消費旺季，每年9、10月是中國「金九銀十」的消費旺季，預估指數也有上漲空間。建議投資人可掌握金九銀十行情大中華基金投資契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，大陸政府持續鼓勵資金往新興產業發展。當前引領大陸發展的關鍵趨勢產業包括半導體、5G、AI、新能源電動車、高端生物技術與醫療設備等。

從類股的表現來看，因為前期成長類股的大漲，成長股以及其他藍籌股的股價表現相差過大，從7月開始，市場風格進行了再平衡，大金融板塊，旅遊服務相關，基礎建設相關，或是資源品產業等股價有所上漲，考量基礎建設為跨周期重要的經濟項目，而資源品因為電動車，光伏產業的帶動，或是因為碳達峰使得供需錯配帶動價格上漲，股價持續性可能較強。若考慮成長型產業如電動車，光伏等2022年獲利成長性與目前估值，經過風格再平衡後，若2022年的成長性於今年第四季獲得確認，則成長風格可望再度領漲。

(時報資訊)