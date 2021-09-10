變種病毒蔓延，及美國聯準會（Fed）可能縮減刺激規模，牽動市場謹慎情緒，美股陷入高檔震盪，資產管理業者表示，儘管復甦道路有些顛簸，預期在企業資本支出及民間消費動能雙引擎引領下，美國經濟仍將維持健康增長，類股輪動將成常態，建議透過美國股債平衡策略，採取分散產業布局及月收益落袋為安策略，網羅後疫情時代的多元投資契機。

根據理柏資訊統計，國內核備境外美國平衡型基金績效，近一年以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上漲二成，於同類型基金中表現最佳，上半年也以近10％的績效，領先同類型基金。

理財專家分析，該基金自去年疫情爆發後，加碼受惠景氣復甦的價值型股票，成為在近一年、今年上半年表現領先的主因。隨著美國經濟邁入擴張中期，團隊注重評價面因子，布局上轉為成長與價值並重，並聚焦高品質標的，多元分散策略成功掌握類股輪動。

截至7月底，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的前兩大產業為醫療及公用事業，比重各約12％，包括全美最大醫療服務集團Community Health Systems，以及輝瑞、默克及艾柏維等製藥股，在8月上旬美國疫情升溫期間，支撐基金績效表現。此外，著眼拜登政府積極推動基礎建設法案以及及投資，看好公用事業公司成為綠色經濟轉型趨勢下受惠標的。

理財專家指出，尤其面臨Fed可能縮減購債、美國10年期公債殖利率緩步向上的投資環境，該基金採取靈活的資產配置策略，現階段靠攏短天期的美國高收益債，並適度搭配美國公債，降低利率風險同時也平衡投組波動。並藉由三重收益策略，包括股利、債息及收取權利金等策略，創造年化配息約6%的優異收益水準，可列為現階段單筆布局首選。

(時報資訊)