投信法人認為，新興市場股債價值目前具相當優勢，是零利率環境下著眼中長線投資機會的不錯介入時點，投資人不妨以多元資產產品策略布局。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭說，以新興債市來說，美元計價的新興市場公司債，以ICE美銀美林的指數來看，目前新興市場公司債指數在利差收斂的潛在資本利得空間上，新興市場高收益公司債為10.45％，美國高收益債僅剩1.42％，顯示新興市場公司債價格相當具優勢。

新興股市目前的價值面也相當具優勢。同樣是MSCI指數，新興市場股票指數本益比目前僅約13倍，遠低於美股指數的22.7倍和歐股指數的16.7倍。

傳統第三季通常都是股市較為波動的時節，並可望是布局未來第四季旺季效應的進場點，而統計主要指數過去20年（2001～2020年）各季度的平均報酬表現，以MSCI新興市場股票指數平均上漲6.23％表現最佳。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，亞洲科技業從上游半導體，到中下游的電子零組件、硬體組裝等，一應俱全，在全球供應鏈當中，扮演不可或缺的角色。因此，在股價大幅回調後，投資吸引力再度顯現。

黃筱雲表示，今年隨著歐美疫苗大量施打後，經濟陸續解封，電動車、5G、人工智慧等加速發展，未來需求可望進一步湧現。

安本標準投資管理指出，儘管近期市場有所反彈，但亞洲股票的估值仍然處於低位。當中值得關注的領域包括醫療保健、財富管理和保險等細分領域下的高端消費類股；雲端計算和5G等科技服務的應用與普及；以及亞洲不斷增加的城市化和基礎建設需求。

安本標準投信投資長彭炫通表示，亞洲半導體業者在晶片製造方面日趨重要，已成為結構性趨勢。

先機環球投資投資董事李翰華（Oliver Lee）表示，在亞洲和新興市場中，想像未來十年，潛在行動聯網裝置的數量，將以倍數成長，現在使用的所有東西中幾乎都有微晶片，而晶片的製造商也能享有大幅成長。這樣的數位化趨勢將對電子商務平台產生影響，同時也對企業的基礎建設方面產生影響。

(時報資訊)