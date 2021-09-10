晨星基金組別中，上半年台灣大型股和科技股吸納的資金最多。當全球股市紛來到歷史新高時，法人認為，由於上漲空間將相對有限，因此，接下來可以將目光關注較不占指數且具有成長潛力中小型股上，而這些具潛力的中小型股獲利成長率也有機會超越大型股。

近期陸續有法人發布關注中小型股研究報告，法人為何看好部份小型股後市？路博邁投資團隊表示，小型股大多是成立時間相對較短企業，有機會為投資人創造具吸引力投資報酬，特別是在經濟擴張且投資人具信心之際。

路博邁指出，由於普遍證券分析師對中小型股研究深度與廣度遠遠不如大型股，所以，中小型股的「效率」較差，但小型股每年的盈餘成長速度卻勝過大型股，且對國內經濟的依賴程度較高。舉例來說，美國小型股有78％的營收來自美國本土市場，而大型股的本土營收比例只有61％。

此外，小型股的併購活動較為活躍且波動性較大，在小型股市場中，目前依然可發掘許多極具吸引力的投資機會。

各種跡象顯示，未來一年企業將展現相當穩健的成長力道，且據市場分析師的估算，小型股的成長力道將遠遠高於大型股。而且成功投資小型股的關鍵在於「主動式投資」。

保德信全球中小基金經理人江宜虔表示，小型股營收及獲利預期隨經濟持續復甦而增加，目前仍在上修階段，據估計，小型股在2021年相對於2019年的獲利成長率預估值，已超越大型股，目前市場預估小型股2021年的獲利成長率超過30％，大型股同期獲利成長率約20％。江宜虔認為，歷年來小型股多頭行情平均可持續5.4年，而目前小型股多頭只走了1.3年，預期未來小型股的多頭行情可持續。

(時報資訊)