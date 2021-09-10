受到大陸IC設計龍頭韋爾旗下供應商豪威（OmniVision）傳言大砍明年投片量消息影響，同欣電（6271）股價8日重挫至跌停板價，在此消息被澄清後，9日反彈，終場上漲5.8％，收在228元。

觀察三大法人動向，外資買超同欣電1,450張，投信賣超18張，自營商賣超429張，合計買超1,003張，法人買盤回流。

法人認為，IC設計公司投片量規劃多提前一至二季度，豪威甫推出新產品且更有新品蓄勢待發，同時在其他產品（如車用、安防、醫療、ARVR等）需求強勁下，投片量應是有增無減。

目前有疑慮的是智慧手機的銷售趨緩，研調機構集邦科技調降今年全球智慧手機出貨預估，從13.6億支下修至13.45億支，年增率從8.5％，下修至7.3％，法人推估，這部分的訂單量可能下調。

豪威手機營收占比約60％，法人認為，如依外傳消息，若以每個月砍5萬片計算，影響手機營收56.5％～80.8％，明顯不合理，一年砍5萬片預期（影響4.7％～6.7％）則較有可能，因此，對同欣電的營收影響應很小，但相關2022年投片量，目前並未定案。

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(時報資訊)

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