台股近期震盪劇烈，股價跌深及展望樂觀個股在9日強勁反彈，如ABF載板景碩（3189）、銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）。

景碩9日上漲3.5元，漲幅1.75％，收在204元，股價由黑翻紅。外資9日回補景碩2,438張。

台光電9日上漲5元，漲幅2.26％，收在226.5元。外資9日續買台光電781張，為連三日買超。

ABF或BT載板供需緊俏帶動，景碩8月合併營收32.98億元，再創高峰，年增47.69％；前八月合併營收達223.67億元、年增29.49％。

外資看好景碩未來營運，日前相繼調升景碩目標價，如高盛證券看好景碩獲利將有驚喜，買進目標價為300元。由於景碩的兩成五的營收比重來自於蘋果，隨蘋果iPhone等新品即將問世，蘋概股的交易日熱度提升對景碩股價有驅動力道。

台光電8月合併營收36.82億元年增42.2％，單月營收創下新高。由於手持式材料進入旺季拉貨高峰，旗下的美系、陸系及韓系等客戶陸續拉貨，以及Intel Whitley的伺服器平台出貨強勁，近期擔憂供應鏈有長短料問題，但看來並不顯著，推升台光電8月營收優於預期。

台光電為全球手機材料主要供應商，第三季為傳統旺季，搭配上伺服器新平台出貨及Whitley平台訂單配比提升至20％以上及100G/400G Switch放量出貨，單季將有亮眼表現，法人認為台光電的訂單能見度佳。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意