9日台股延續近期震盪走勢，加權指數尾盤拉升收17,304.33點、小漲0.20％；儒鴻（1476）、聚陽（1477）兩檔高價紡纖股帶量攻堅，儒鴻股價收高578元、漲幅2.85％，聚陽收盤價244元、上揚1.67％，帶動相關認購權證交投活絡。

儒鴻前八月營收240.15億元，年增幅47.79％，8月營收25.44億元，月減幅26.56％及年增幅24.68％。上半年稅後盈餘28.82億元及EPS 10.51元，較去年同期獲利14.06億元及EPS 5.13元翻倍成長；第二季稅後盈餘15.24億元及EPS 5.56元，高於去年同期獲利7.10億元及EPS 2.59元。

儒鴻8月業績明顯下滑主要是越南疫情升溫影響，但法人看多數訂單遞延，且隨後續越南解封，將透過委外生產、自有廠房等趕工生產，有利恢復正常營運。8月法人賣超量3,557張，外資近期短線調節，9日僅小賣超143張；儒鴻股價已站回月線及5日線上，有機會朝季線及600元關卡邁進。

聚陽前八月營收187.41億元，年增幅15.74％，8月營收27.54億元，月減幅9.67％及年減幅11.61％。上半年稅後盈餘12.01億元及EPS 5.17元，優於去年同期獲利7.80億元及EPS 3.55元；第二季稅後盈餘5.51億元及EPS 2.25元，強過去年同期獲利3.53億元及EPS 1.61元。

聚陽受惠下半年營運旺季，加以掌握訂單，年底前將以平均單價較高訂單優先出貨，另海外布局印尼擴產，一廠已在6月試車，以及二廠於9月下旬生產，有利營運表現。外資9月3日加碼1,131張，本周順勢調節，9日賣超310張，聚陽股價站穩月線上，再回到季線上。

(時報資訊)

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