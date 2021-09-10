市場盛傳大陸IC設計龍頭大砍2022年晶圓代工投片量，衝擊IC設計族群，以專攻手機者為尤，加上近期投信大動作調整持股，使類股行情震盪加劇，不過，包括偉詮電（2436）、創惟（6104）等在9日股價均見到彈升，終場漲幅皆逾4％，偉詮電收在78.8元，創惟則是144元。

快充市場持續大幅成長，其中，結合氮化鎵（GaN）的快充產品將可望成為未來市場主力項目，研調機構也表示，隨品牌廠力挺GaN快充、加上第三方市場崛起，看好GaN功率晶片市場商機。法人認為，搶下大筆快充協議晶片的偉詮電，有機會大啖這波GaN快充商機。

雖然在大陸市場上，GaN快充功率晶片主要由Navitas、Power Integrations（PI）及英諾賽科（Innoscience）等三大廠卡位，不過，法人指出，快充控制IC及協定晶片部分將可望由偉詮電搶下大筆訂單，目前已順利打入歐美、中國等行動周邊品牌快充供應鏈的偉詮電，可望搭上這波GaN列車。

創惟則受惠居家辦公與遠端教育需求，帶動USB集線器（Hub）控制IC、USB Type C出貨筆電品牌與周邊品牌增加，而第二季起逐步轉嫁增加成本給予客戶，加上漲價效應，業績繳佳績。法人指出，創惟已成功卡位下半年蘋果及微軟Surface等筆電供應鏈，隨遠端教育／辦公商機持續成長，預期第三季營收季增幅度上看一成。

英特爾（Intel）、超微（AMD）下半年陸續推出新平台，尤其是支援USB 4技術的新產品，有助推動創惟出貨量成長，後續USB 4相關訂單可期，USB hub控制IC接單能見度可望放眼至年底，法人預期，創惟全年營運有機會創歷史新高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意