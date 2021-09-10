美元同時受到「利率」與「通膨」兩大關鍵因素的影響，即利率評價與購買力評價的雙重影響，簡單來說，就是受到實質利率預期的影響，利率上升對美元有利，而通膨預期上升，則對美元不利，兩者交疊影響。

現在市場對於美國升息又稍有降溫，主要是美聯準會（Fed）主席鮑爾雖表明2021年會縮減購債，但是心態頗偏鴿，主要因為美國8月非農就業人口僅增加23.5萬人，遠不如市場預期的增加73.3萬人，使得Fed 9月馬上縮減的機率大降，不過9月學校復課，家長就沒有理由不上班，再加上失業給付9月初屆滿，因此推估9月就業數據應該不錯，那麼對於美元還是較為正面。市場現有對縮減購債的共識是遲早的事，只是速度快慢而已。

至於在通膨方面，近期的原物料其實都處於高檔整理的狀態，未如先前一直在上漲，而且世界各國政府還是持續實施基建計畫，這有利於通膨。不過，美國總統拜登有在壓抑通膨，他在8月11日宣示打擊通膨的決心，除了公開要求OPEC與其盟國增產、「讓消費者可以用更低價格買到汽油」外，更計畫召集貨運與航運公司等相關業者加速港口作業時程。因此，通膨就沒有之前強，這對美元的影響則持平。

目前通膨還是存在，但拜登想要壓抑通膨，在未有實際升息動作下，可讓美元維持強勢，以壓抑通膨，且美元已完成一年的底部型態，頸線回測並未跌破，美元看起來偏強勢，只是上漲的速度不會太快。可賣出台灣期交所推出的歐元兌美元期貨契約，不過仍要重視風險，設好停損點位。

(時報資訊)