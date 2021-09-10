新冠肺炎持續肆虐全球，根據約翰霍普金斯大學統計，美國確診總數6日突破4,000萬人，由Delta變種病毒引發第四波疫情，疫情的復發讓美國八月就業數據下滑，消費信心指數也隨之降到谷底。

美國總統拜登將針對Delta變種病毒提出的新對策，內容涵蓋公部門及民間企業等六大面向，除了鼓勵地方政府運用聯邦經費延長發放失業補助之外，也可能透過其他管道強制接種疫苗，遏制高傳染性Delta變種病毒的傳播。

而國內本土疫情也出現增溫的跡象，Delta病毒確認已經入侵北部社區，引起國內民眾恐慌。

目前台灣疫苗覆蓋率達45％，但完整接種率僅剛過4％，兩者差距較大，提高疫苗接種率成為當務之急，而在疫情緩和前，生技相關議題仍為市場主流。

以臺灣生技期貨成分股來說，其涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現。

臺灣生技期貨契規模約22萬元，保證金為新台幣15,000元，槓桿約為15倍，其最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。不過，從技術面來看，臺灣生技期貨目前呈現空頭排列，且均線持續下彎，使得上方壓力沉重，因此，短線上投資人以中性偏空看待為宜。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度加減碼，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。

(時報資訊)