受美股走弱拖累，台股9日早盤開低走低，所幸月線有撐、買盤湧入，加權指數終場由黑翻紅收在17,304點、小漲33點，台指期也從開盤時大跌108點收斂，終場雖未翻紅，但跌點收斂至25點、在17,235點。專家認為，台股目前多空拉鋸、互不相讓，短線對指數仍以區間震盪格局看待。

價差方面，台指期逆價差擴至66.33點、電子期逆價差擴至3.99點、金融期逆價差擴至2.18點。而籌碼面上，三大法人賣超現貨8.28億元，而在台指期淨部位方面，則是淨空單減少2,372口、至6,023口，而外資對現貨賣超6.68億元，但在台指期則是多單加碼、空單減碼，淨空單減少2,542口、至11,655口。

在自營商選擇權淨部位上，目前仍以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為3萬6千餘口，買權賣權OI增量皆為積極大增，目前選擇權多空呈現互不相讓。

在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,400點，賣權未平倉最大量集中在17,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.18升至1.21。VIX指數上漲0.17至19.55。永豐期貨研調也認為，整體選擇權籌碼面呈中性。而整體來看，台股短線漲多壓力大，高檔獲利了結賣壓重，但美國科技股強勢架構維持，可留意大盤能否配合量能回升，以及電子股為否成為下波台股主流。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月選中性不變，整體籌碼面中性偏多。在技術面上，指數在季、月線之間續作震盪整理，目前待量能再度放大回升後，短線方隨量能放大走出明顯趨勢。

元富期貨則指出，目前指數在短中期均線中震盪，在重新站回季線之前，短線先以中性區間看待為宜。

(時報資訊)