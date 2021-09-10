精誠（6214）公告8月營收達28億元，較去年同期大增74.6％，連續六個月寫單月同期新高，年增率亦連續六個月達雙位數成長。累計今年前八個月營收達195億元，年增28.17％。

精誠表示，8月營收較去年同期大幅成長74.60％，主要貢獻來自於因防疫而發酵的電商宅經濟、遠距辦公等雲服務，以及精誠專注投資發展多雲混合服務，所帶來的跨界異質平台整合等重大專案。此外，公部門的大型專案驗收認列，對營收的成長也帶來顯著的貢獻。

另外，精誠為強化雲端服務生態圈投資併購敦新科技等公司，以及政府機構、金融業、高科技製造業於數位轉型的投資持續成長，也是8月營收大幅增長的原因。

展望接下來營運，精誠表示，數位轉型以及雲端將會是未來營運動能，以及無接觸、遠距辦公趨勢帶動的雲服務與智慧資安商機。在金融業部分，網銀、反洗錢、理財服務等雲端訂閱方案，也都是近期營運動能。

精誠將於9月底推出全新雲端平台，整格公有雲以及其他雲端產品整合，以代理經銷的模式販售，預期第四季將可看到成效。

而精誠強攻雲端服務，預期今年旗下雲服務營收，將有望年增四成，達到占全集團總營收約兩成之目標。而第四季為專案驗收認列的傳統高峰，預期第四季將有機會成為全年營運高峰。

精誠上半年稅後淨利8.4億元，年增2.26％，每股稅後盈餘3.39元。上半年精誠旗下VAD加值型代理經銷業務，營收比重擴大至57％，不過該業務毛利偏低，導致上半年毛利率遜於去年同期，但因為費用控管得宜，上半年整體稅後淨利仍優於去年同期表現。

(時報資訊)

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