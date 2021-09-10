晶片缺貨狀況逐步紓解，下游客戶鋪貨力道回溫，帶動電競相關散熱風扇產品出貨量增加，身為顯示卡散熱風扇龍頭廠商的動力科技（6591）8月合併營收也受到牽動，達到1.36億元，較去年同期增加0.14％，成功終結連二個月營收呈年減的頹勢。

動力9日公布8月營收，單月合併營收1.36億元，較去年同期微幅增加0.14％，年增率成功由負轉正，累計前八月營收12.29億元，也較去年同期的9.32億元成長31.93％，創下歷年同期的新高。

動力科技表示，8月營收回神主要是受惠於NVIDIA今年推出的新款GeForce RTX 3060、3060Ti等電競用繪圖晶片近期缺貨狀況逐步紓解，驅動IC及其他相關零組件供貨部分也開始恢復正常，下游客戶拉貨力道明顯增加，帶動電競相關散熱風扇出貨增加。

此外，AMD於8月上旬推出RDNA2架構的Radeon RX 6600 XT晶片，主打高解析1080p的3A遊戲市場，下游客戶進入首波鋪貨階段，亦推升公司顯示卡散熱風扇出貨量。

為布局未來成長，公司營運致力於利基型散熱風扇的開發，動力科技表示，與雲端伺服器客戶共同開發的5G伺服器散熱風扇近期已完成終端產品驗證，第四季可望進入試量產階段。

另外在智慧家電相關產品方面，自主研發的隨身型抗菌風扇及移動式空氣清淨機風扇等自有品牌防疫商品今年第三季亦已開始陸續推出，由於伺服器散熱風扇及防疫家電終端產品的單價較高，可望進一步優化公司的產品組合。

至於自有品牌終端商品的推出時程，動力表示，首波防疫商品「隨身型抗菌風扇」已於今年7月份透過電商平台推廣銷售，緊接著9月又跟進推出「智能強效空氣清淨機」，主打車用及行動辦公市場，第四季則規畫推出「智能空氣淨化機器人」，以拓展防疫智慧家電應用領域，搶攻防疫時代的市場商機。

從零組件代工起家的動力科技今年將產品線擴及到終端產品市場，之所以會做此規畫，據動力科技指出，主要是著眼於自有品牌產品的開發及設計門檻較高，毛利率亦較高，未來隨著終端產品銷售規模的擴大，可望同步挹注營收及獲利的成長。

(時報資訊)

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