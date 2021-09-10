PSA華科事業群旗下PCB相關廠商瀚宇博（5469）、精成科（6191）9日同步公告8月營收，皆維持旺季高檔表現，但受到缺料的干擾，較7月有微幅的減少。業者表示，下半年依舊是傳統旺季，需求也維持強勁，惟長短料的狀況尚未舒緩，加上疫情發展反反覆覆，對於後市展望持審慎樂觀看法。

瀚宇博8月營收62.78億元、月增30.23％、年增48.37％，創單月歷史新高，累計前八月營收達368.21億元、年增29％，續創例年同期新高。瀚宇博表示，8月營收成長顯著，除了受惠於銷售成長外，還有來自子公司重慶敦寧置業、精博信華實業（重慶）有限公司認列開發案收入14.8億元。

瀚宇博進一步表示，第三季以來需求還是不錯，8月扣除開發案帶來的額外營收，本業營收仍維持在高檔，與7月差異不大，減少的部分受匯率或缺料的影響都有可能。展望後續，長短料的問題依然嚴重，需密切關注客戶需求，動態調整生產的料號，而疫情發展的不確定性，是否會影響全球消費信心也是要持續觀察。

另外，瀚宇博提到，八月額外認列的房產銷售收入，還不是該開發案的全部，預計今年底前，隨著驗收進度推進，陸陸續續還會有小筆的營收認列。法人表示，看好開發案、持股華新科、以及本業優於往年，三項動能加持下，瀚宇博第三季獲利亮眼可期。

精成科8月營收24.01億元、月減1.99％、年增14.22％，累計前八月營收為181.37億元、年增28.64％。受到缺料影響，精成科8月營收有微幅減少，公司表示，下半年整體展望依舊是正面的，需求也是傳統旺季的水準，馬來西亞之前7、8月因為疫情有停工過，現在已經完全復工，但料況的不卻定性仍要持續審慎觀察。

精成科提到，筆電、汽車都有缺料，甚至有些產品已經看到料況要到第四季才會有所改善，現階段生產就是以客戶能拉貨的優先做。需求面來看，筆電在家用部分有下降，不過商用成長顯著，整體需求維持，桌機受到晶片短缺的影響較為嚴重，汽車方面因為車用晶片仍是吃緊，出貨多少也有受到影響。

(時報資訊)

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