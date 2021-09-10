營運雙響砲！聖暉（5536）公布8月合併營收達15.8億元，續創歷年同期新高，年成長36％；前八月合併營收為121.5億元，同步改寫同期新高水準，年成長32.8％。

(時報資訊)

#年成長 #聖暉

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