華新（1605）電力線纜、銅材及不鏽鋼銷售量增加，帶動8月合併營收134.2億元，年成長51.63％；前八月合併營收959.22億元，年增35.33％，均創近三年同期新高。

(時報資訊)

#華新 #電力線纜 #銅材 #不鏽鋼

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