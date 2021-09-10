嘉里大榮（2608）加碼衝刺醫藥、冷鏈、高科技及電商宅配等四大物流商機。近期在醫藥物流大有斬獲，嘉里大榮宣布標下衛福部疾管署「中央庫存防疫物資委託倉儲及配送採購案」，期間1.5年17K棧板勞務合約近1.8億元。

再者，嘉里大榮預計第三季擴建完成170個棧板儲位的藥品冷藏倉（含冷藏藥品及疫苗），引進超低溫冷凍櫃設備，可應用於疫苗等特殊藥品儲存與運送。據了解，嘉里大榮正與國內新冠疫苗等開發商洽談合作。

另在高科技物流方面也有重大進展，嘉里大榮旗下科學城物流為新竹、台南科學園區電子產業鏈供應商提供保稅倉儲、保稅貨車、化學危險品倉儲等專業服務，近期更於台南樹谷園區新設保稅倉儲中心，面積約5,200坪，擴大營運規模。

嘉里大榮9日舉行業績發表會，今年上半年稅後淨利6.25億元、年減1％，EPS為1.34元；累計前七月營收74.04億元、年增6.04％。

嘉里大榮代理發言人胡明昌指出，上半年獲利略減，主要受到公司全面調薪、油價上漲、防疫成本所影響，第二季柴油價格成長50％。接下來醫藥、高科技等物流業務都將擴大營運，樂觀看待下半年營收獲利成長。

展望後市，嘉里大榮聚焦四大物流業務，包括在冷鏈物流部分，依去年市場資訊，台灣生鮮及食品線上銷售達862億元、年增逾20％，反映在嘉里大榮今年上半年冷鏈配送貨量增長3.4％。

嘉里大榮提供低溫7～-25度C冷藏冷凍保鮮，整合低溫倉儲、500部低溫配送車輛，建構台灣B2B為主、B2C為輔的保鮮低溫配送服務，在疫情嚴峻期間，比同業展現較大運能彈性與符合GHP規範食品保鮮力。

此外，嘉里大榮上半年整體宅配貨量也增加逾30％，進一步將強化小物、時效貨物的都會型快遞配送體系，因宅配2C配送較2B困難、且成本較高，也啟用大數據優化配送區域、智能化配送排程工具，零接觸電子簽收系統，提升作業效率。

(時報資訊)

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