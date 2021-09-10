全球最大家用縫紉機製造廠伸興（1558）年底前訂單滿載，越南平陽廠生產因越南疫情嚴峻，被迫降載而使不上力，8月合併營收劇減逾53％。伸興為降低受影響程度，已將越南廠部分機型移往大陸及台灣兩地工廠生產，今年銷售挑戰400萬台，改寫歷史新高目標不變。

伸興因應歐盟對大陸產製家用縫紉機課徵傾銷稅，多年前在越南平陽省投資設兩座組裝廠及一座加工廠，越南廠今年占伸興生產比重高達92％。越南7月中旬起疫情升溫，伸興7月19日至8月1日自主停工兩周後，配合當地政府「三就地」政策，降載復工，員工人數從疫情前三千多人降至400多人，8月銷售降至10多萬台，8月合併營收下滑至3.82億元，年減53.08％；但前八月合併營收仍有60.51億元，年成長39.6％。

伸興表示，8月產能、產量及營收都比過去三年平均值減少五至六成，越南廠產能已部分移至大陸廠及台灣廠生產，越南廠目前產量降至三成以下，伸興目標台灣及大陸兩地工廠每月合計生產3～5萬台家用縫紉機，但兩岸工廠都有缺工問題，需要幾個月時間才能拉升產量。

伸興第三季產銷目標至少100萬台，越南廠9月持續降載生產，伸興表示，前八月累積銷售台數310多萬台，全年勝過去年銷售357萬台、挑戰400萬台，續創史上新高的營運目標不變。

(時報資訊)

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