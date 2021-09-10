全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）最近接獲美國Bauer新增10萬支急單，7、8月空運應急，全年出貨上看100萬支，目標今年營收及獲利均超越2019年。此外，看好宅經濟當道，9日宣布投資全球第一家經營聽覺電商平台「iTinney愛聽你」聽儷科技，持股超過一成，規劃雙方未來將攜手進軍大陸聽障電商平台。

另外，波力正與大陸本土汽車廠及美國電動車大廠洽談碳纖維複材汽車輪圈，應用在電動汽車合作案，預計年底明朗化，一旦談成，最快兩年後開始供貨。

波力集團創辦人兼波力環球總經理洪進山指出，2019年開發出碳纖維複材汽車輪圈，原本計畫去年搶攻大陸、台灣及美國汽車改裝市場，兩岸也找好汽車輪圈經銷商，但碰上疫情未能全力衝刺，也無法派人前往北美市場拓展市場。

波力超前部署提前購入碳纖維複合材料派上用場，接下美國Bauer新增加10萬支冰上曲棍球桿訂單，7、8月以空運應急，空運占出貨比重達七至八成，7月出貨金額比6月增加五成多，8月出貨金額又比7月多五至六成。

今年碳纖維冰上曲棍球桿出貨上看百萬支，比去年60多萬支，大幅增長，期望今年營收及獲利超越2019年。

波力上半年EPS從去年同期1.05元遽減至0.35元，8月合併營收1.75億元，年成長30.3％；前八月合併營收7.73億元，年增11.1％。

聽儷科技針對台灣約30萬，全球高達22億視障人口，推出全球首推情境式聽覺體驗的電商平台。洪進山表示，波力持股聽儷科技一成以上，雙方會在羽毛球生態圈、運動生態圈及聽覺電商平台三方面合作，波力羽毛球及運動產品仍在自家線上電商銷售，未來雙方可攜手進軍大陸聽障電商平台。

(時報資訊)

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