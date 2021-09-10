連鎖餐飲集團八方雲集（2753)9日以每股155元正式掛牌上市，開盤上演蜜月行情一度漲至172元、漲幅逼近11％，隨後漲勢收斂，終場上漲12元、以167元作收、漲幅7.74％，擠下豆府（2752)成類股股后，僅次於瓦城(2729）的230.5元。

展望後市，八方雲集將以「多品牌、跨市場」策略持續擴展事業版圖，其中，「梁社漢排骨」將在台積極展店，目標五年內拓展達500家店；「丹堤咖啡」則重新定位獲利模式，以新店型進行展店；並預計在年底前推出新蔬食品牌，挹注未來營運成長動能。

八方雲集在1998年開設第一家水餃門市，其後加盟連鎖擴大市占與集團版圖，2018年在台灣及香港分別推出新品牌「梁社漢排骨」及「百芳池上便當」，2019年在香港推出「八方台式麵屋」。去年10月斥資約6,570萬元取得「丹堤咖啡」69％股權，以多元化集團品牌經營。

八方雲集透過加盟擴大規模，主要營收中「八方雲集」收占八成，「梁社漢排骨」占二成，目前八方雲集在台家數已突破千家，梁社漢也超過百家。

今年上半年疫情爆發，八方雲集仍繳出營收28.6億元，年成長17.67％，以及EPS 4.71元的亮眼成績。今年前七月合併營收33.51億元、年增16.28％，續創同期新高。

(時報資訊)

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