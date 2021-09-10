OEM（車廠代工）汽車零件族群8月業績表現兩極，和大（1536）、吉茂（1587）等受惠於產品漲價成功，加上遞延訂單出貨，8月營收逆勢走揚，其中和大年增近五成，達6.25億元，改寫近33個月營收新高紀錄。

廣華-KY（1338）、同致（3552）、聯嘉（6288）等，則受車用晶片短缺拖累，中、美車廠客戶減產停工，8月業績較前月出現下滑，其中，同致8月營收5.66億元，失守6億元關卡，創近12個月新低，年減2.47％，更是自去年5月以來首見負成長低潮。

和大自結8月合併營收6.25億元，月增18.75％、年增48.56％，前八月合併營收44億元，年增47.96％。和大表示，8月營收改寫近33個月新高紀錄，主要受惠上半年延遲出貨及調漲產品報價所帶動；和大也確定公司業績回到上升走勢，對未來營運保持樂觀。

和大指出，除疫情、海運物流亂象考驗，上半年還受到產線人力缺口影響，為因應客戶往後新訂單挹注，新建置的嘉義大埔美三廠下半年將先投產四條自動化AI智能產線，第五廠計畫也將提前在今年底或明年初動工，另標購大埔美園區約5,500坪土地，規畫建設第六廠，蓄積業績成長動能。

廣華自結8月合併營收5.54億元，月減5.12％、年增8.41％；前八月合併營收44.82億元，年增29.97％。

廣華表示，8月品牌車廠暑休淡季，加上疫情加劇車用晶片短缺問題，影響大陸各車廠生產節奏，廣華部份訂單有遞延出貨情形，導致單月營收較前月略減。

不過廣華認為，大陸汽車經銷商庫存預警指數8月持續降低，較7月減少0.6個百分點至51.7％，加上大馬疫情逐漸走穩，晶片短缺問題有望在第四季產業旺季前逐步改善，預期品牌車廠客戶在庫存去化後的備貨力道增溫，有助廣華第四季營運保持良好成長動能。

江申（1525）自結8月合併營收0.92億元、年增12.33％，前八月合併營收9.03億元、年增39.98％。

江申表示，今年營收持續成長，主要受惠於台灣商用車市場暢旺，帶動對車架、底盤等商用車零件需求；尤其今年9月起商用車全面適用更嚴苛的六期環保法規，預期車價將大幅調漲之下，帶動商車客戶提前換購五期新車，對於商用車的底盤、車架需求看好可一路旺到年底，江申營收受惠。

(時報資訊)

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