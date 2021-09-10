PCB為擴增產能或提升製程技術，採購設備力道強勁，帶動設備廠業績走揚，群翊（6664）9日公布8月營收1.71億元、月增9.66％、年增43.7％，創掛牌以來單月新高，累計前八月營收達12.17億元、年增13.42％，續創歷年同期新高。

群翊表示，兩岸及東南亞PCB都有擴產需求在持續，尤其載板一直供不應求，擴產動能最為強勁，群翊也是滿線滿載生產因應，看好客戶下單依舊熱烈，訂單能見度看至年的底無虞，預期下半年至2022年初都會是出貨高峰。

但大環境仍存有不確定因素，如長短料、匯率、疫情等，群翊表示，原物料如馬達、鋼板仍是短缺，導致從接單到認列營收，時間會拉很長，交期也從原本的90～100天，現在又更延長到120天，另外，人才招不易產生缺工，以及營建商缺工，也使新產能擴建進度落後。

不過群翊強調，整體市場展望不變，客戶對於設備的需求依舊是非常強勁，如台系載板三雄積極擴建產能、陸資廠客戶也開始往載板佈局，兩岸PCB廠熱度都很高，其他像是軟板、HDI、硬板都有擴產計畫在進行中，東南亞方面如泰國PCB廠新產能正如火如荼開出中，其他地區像是印度、馬來西亞、新加坡等，為因應高頻高速、高效能運算的趨勢，購買設備的需求也逐漸顯現。

目前群翊成長動能主要來自PCB的訂單強勁，不過公司也有同步開拓半導體相關客戶，群翊表示，5G、AI、HPC等應用持續發展，產品規格升級帶動零組件的精度要求越來越高，也因此先進封裝成為熱門話題，目前群翊有持續出貨給美系半導體大廠，也有與國內晶圓代工、封測客戶接觸，看好未來相關需求會越來越龐大，半導體設備的佔比會逐漸拉升。

群翊上半年營收8.9億元、年增9.5％，稅後淨利1.49億元、每股盈餘2.71元，略低於去年同期，上半年毛利率也略有下滑。群翊表示，影響因素來自原物料價格大漲、匯率、以及疫情出差的人事成本增加，展望後續公司將持續與客戶溝通反應報價，調整產品組合、加強自動化比例，生產優化、部分中低階或標準品由蘇州廠接單生產，以分攤台灣廠生產壓力，力拚下半年毛利表現回穩。

(時報資訊)

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