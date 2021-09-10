嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）廠力旺（3529）宣布，安全強化型一次可編程（OTP）矽智財NeoFuse已經完成台積電6奈米製程可靠性驗證。

法人預期，隨著力旺NeoFuse將製程推進至6奈米市場，最快有機會在2022年獲得客戶導入並開始貢獻業績成長。

力旺表示，本次於台積電6奈米製程完成可靠度驗證的安全強化型NeoFuse OTP，是整合NeoFuse OTP與NeoPUF安全矽智財的安全OTP，可針對資料外洩與晶片偽造提供基本保護。

力旺於台積電6奈米製程完成可靠度驗證的安全強化型NeoFuse OTP可支援AEC-Q100 Grade 1車規認證標準。力旺表示，NeoFuse OTP矽智財提供0.55V至0.96V優於一般工作範圍的電壓區間，可支援晶片設計者低功耗與高效運算需求。

且目前安全強化型NeoFuse OTP不僅在6奈米製程完成驗證，7奈米平台也同樣已經完成驗證，未來將與台積電持續密切合作，共同推動技術創新。法人看好，力旺最快有機會在2022年開始大啖NeoFuse進軍6奈米製程帶來的業績成長。

事實上，力旺的NeoFuse技術自推出後，已經先後通過國內外各大晶圓代工廠認證，且應用領域一路從先進製程到成熟製程皆有，在眾多客戶導入效應下，力旺可從台灣、美國及中國等多家晶圓代工廠收取量產權利金，使營運規模逐步擴大。

力旺公告8月合併營收達1.65億元，相較2020年同期明顯成長87.1％，累計2021年前八月合併營收為16.75億元、年增35.7％，創下歷史同期新高。法人看好，隨著電源管理、驅動IC及車用晶片等終端需求在下半年持續暢旺，將可望使力旺NeoBit及NeoFuse等IP授權金和權利金同步成長，業績有機會繳出優於上半年的成績單。

力旺先前在法說會中亦對外透露，公司在第二季已經完成154個設計定案，下半年在OLED、車用等需求強勁推動下，將有機會帶來更多權利金收益，且IP將朝向更為先進5奈米製程推進。

(時報資訊)

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