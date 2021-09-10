面板廠8月營收全數出爐，群創（3481）、友達（2409）8月營收維持在高檔，彩晶（6116）月營收在3月衝上30億元的高點之後，逐月滑落，反映出市場雜音增加、面板價格滑落的影響。凌巨（8105）8月合併營收達9.24億元，月增3.6％、年增55.2％，寫下2018年1月以來的高點。

群創公布8月自結合併營收為313.84億元，較7月減少2.7％，較2020年同期增加28.4％。8月大尺寸面板出貨量共計1,271萬片，較7上月增加3.5％，中小尺寸面板出貨量共計2,779萬片，與7月減少2.3％。雖然8月、9月面板價格走跌，不過群創產能利用率維持高檔，法人預估群創第三季營收可望和上季持平，獲利表現不看淡。

群創先前在外資科技論壇上指出，雖然面板價格走跌，但是市調機構反應過度，重申第三季大尺寸面板出貨量、平均售價季增3％，中小尺寸出貨量季增3％看法不變，而且玻璃基板廠歲修及供應鏈長短料持續，影響面板供給。

群創也強調，下半年IT迎來返校潮、回辦公室上班，商用機種需求增加，下半年審慎樂觀，另一方面，隨著商場解封，大型公眾顯示器需求也增溫，群創會把更多產能從大尺寸電視轉往大尺寸公眾顯示面板。接下來IT需求續強，只是成長率沒有過去那麼陡峭。

中小尺寸面板廠凌巨公布8月合併營收達9.24億元，月增3.6％、年增55.2％，寫下2018年1月以來的高點。累計2021年前八個月營收約66.97億元、年增49.3％。展望下半年，凌巨表示，市場需求從2020年下半年逐步回溫，目前來看訂單能見度直達年底。不過下半年缺料問題仍在，此外大陸市場嚴格管控補教業，教育用平板電腦市場受到衝擊，整體來看下半年市場變數多，還要持續觀察。公司持續往利基型產品發展、並且優化車載產品，期望提升獲利能力。

(時報資訊)

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