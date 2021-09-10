類比IC廠致新（8081）及其子公司類比科（3438）同步公告8月合併營收，雙雙改寫歷史單月次高水準。法人指出，由於電源管理IC市場呈現供不應求狀態，使致新、類比科到年底前接單已經全面滿載，預期全年獲利將有機會出現倍數成長的優異表現。

致新、類比科公告8月合併營收分別為8.42億元、1.49億元，皆同步寫下單月歷史次高。其中致新8月合併營收數字相較2020年同期成長23.1％，累計2021年前八月合併營收達62.66億元、年增33.2％，寫下歷史同期新高。

法人指出，致新、類比科受惠於電源管理IC供給短缺及漲價潮，推動兩家公司2021年前以來業績屢屢寫下佳績，且這波效應將有望一路延續到2021年底，使致新、類比科營運表現備受市場期待。

事實上，由於晶圓代工、封測產能全面吃緊，使晶圓代工廠的成熟製程產能全面滿載，其中電源管理IC及類比IC又主要在0.11微米、0.18微米等成熟製程投片量產，在5G、電動車等終端產品在電源管理IC用量呈現倍數成長之時，排擠到原先消費性電源管理IC市場產能，讓電源管理IC產能供給全面吃緊。

就連日本IDM大廠東芝先前也對外示警，電源管理IC供給短缺潮將延續到2022年，外電報導指出，東芝對外發出警訊，電源管理IC供給將持續吃緊，且狀況恐將延續到2022年下半年，屆時將可能影響車用、消費性及工控等市場，由於無法準時向客戶交貨，東芝將會有效調配產能，滿足客戶需求。

由於電源管理IC產能預計將吃緊到2022年，因此客戶下單力道維持積極水準，法人指出，致新、類比科受惠於這波趨勢，使接單動能已經一路滿到年底，下半年獲利將可望繳出優於上半年的成績單，使全年獲利呈現倍數成長的優異水準。

致新公告上半年稅後淨利9.23億元、年成長97.1％，每股淨利10.77元，表現已經逼近2020年全年的12.24元水準。類比科上半年稅後淨利為1.13億元、年增274.5％，每股淨利2.41元。

(時報資訊)

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