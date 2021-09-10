受惠主機板、顯示卡及筆電等三大主力業務動能同步揚升，微星科技（2377）8月合併營收一舉衝上184.79億元的歷史單月新高，月增逾27％、並較2020年同期成長39％以上，回彈表現大幅優於法人預期。

先前在主板、顯卡產品轉趨緊俏的料況已略有紓緩，微星亦在7月的出貨低檔後，於8月明顯回溫。其中顯卡單月出貨動能約月增兩成，主板亦在「以卡綁板」的策略運作下，出貨推升近三成，加上筆電市場需求依然大於供給，皆為微星挹注相當營收動能。

微星累計前八月合併營收達1,273.31億元，年增39.99％，已超越2020年之前的各年度營收表現，2021年度營收拚雙位數增長的目標，將可望輕鬆達陣。

看好進入9月後，顯卡受惠比特幣及以太幣等主流加密貨幣價格回漲飆升，使得市場供不應求的情況加劇，加上顯卡廠因應物流成本及缺料漲價的壓力，9月多已調漲通路提貨價格，法人因此預估，微星9月板卡出貨約能維持8月的高水位，營收貢獻並將進一步提升。

另一方面，雖第四季即將進入主板傳統淡季，歐美的居家辦公需求降溫也愈來愈明顯，惟預期混合式工作／學習的新型態將興起，加上電競市場仍有升級換機的基本盤支撐，法人認為，電競業務比重達七成以上的微星，相對受到居家辦公等宅經濟退潮的影響有限，加上在電競業務則有持續加溫的利多，樂估微星2021年營運將在第三季站高、第四季小幅回檔，全年度不僅營收創高，獲利有望挑戰大賺兩個股本。

(時報資訊)

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