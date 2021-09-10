盤勢分析：

受到Delta變種病毒衝擊，全球經濟似乎有放緩跡象，加上原物料高漲推升通膨居高不下，包括美國、歐洲與亞洲均有同樣困境。尤其美國繼8月ADP新增就業遠低於預期後，8月非農新增就業僅23.5萬人，創今年1月以來最差表現，失業率則降至疫情爆發以來新低的5.2％，符合市場預期。

此外，8月勞動參與率61.7％；8月ISM非製造業PMI為61.7等均低於預期。不過全球通膨壓力有升溫趨勢，下周美國CPI數據不容忽視，且美國預算、債務上限等時程也具有緊迫性，故下周多空變數多，操作難度恐提高。

由於令人失望的非農就業報告可能會改變Fed對QE退場時間，造成美元指數近期跌破季線，不過美國8月平均每小時薪資年增率4.3％，高於預期，加上9月14日將公佈CPI數據，故在Fed 9月21-22日會議之前變數仍多，是否正式宣佈縮減QE時程與額度將是多頭最大變數。

美國政府陷入危機，預算、基建、債務上限等在國會陷入僵局，一旦出現卡關，將會使美國經濟成長受到壓抑，甚至再度上演政府短暫關門之惡夢，故建議關注美元指數與美債殖利率走勢，同時，美國債務上限問題後勢發展更不可輕忽。

雖然近期中國股市出現一波強勁反彈，不過整體亞股仍顯得欲振乏力，除疫情干擾外，擔心通膨與Fed開始縮減QE有關。台股近日更因為疫情再度升溫，使得外資買盤縮手，甚至內資更擔心疫情轉趨嚴重而出現結帳跡象，造成中小型股成為投信結帳之重心。9日雖然回穩，但是集中市場量能僅略高於2,400億元，由於MACD無法翻正，日KD也自高檔呈現死亡交叉，在量能不足下季線無法站穩，且前高17,643點、或15,159連接16,893之趨勢線壓力不輕，研判短線將持續觀望格局。

所幸外資近期於台指期淨空單有呈現減少跡象，加上於現貨方面買多於少，配合融資減肥建，籌碼上有逐步沉澱，建議留意8,523點連接15,159點之上升趨勢線（約17,200點）是否有守，只要不失守仍可偏多操作，但目前輪動迅速，仍以短打為主要模式。

操作建議：

台積電本波的強勢帶動半導體與電子股回穩，只要晶圓代工三雄維持多頭價格，電子股人氣可望回升，半導體股將可維持多頭格局，包括晶圓代工、ABF載板、封測、矽晶圓等漲價概念股。對於漲多且本益比偏高中小型電子股則要暫時保守應對，畢竟似乎有內資結帳之跡象，建議可掌握8月營收大成長股且第四季持續成長之業績股，同時要股價位階不高者做佈局。

蘋果將發表新機，國內供應鏈能否止跌回穩也是多頭關鍵之一。至於航運與鋼鐵人氣還在，研判稍作整理後仍將反應其基本面，不過仍建議留意個股之籌碼變化，一旦有法人調節仍要謹慎以對，現階段操作切忌追高，同時持股比重5成，務必留意籌碼面。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意