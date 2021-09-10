8月加權指數高低檔波動達1,395點，影響證券商8月業績成長與衰退互見，首波已有17家證券商公布業績，統一證（2855）、福邦證（6026）、元大證等8月獲利優於前月，致和證（5864）、宏遠證（6015）單月虧轉盈，群益（6005）、日盛證及永豐金證等5家單月獲利超過3億元，但9月盤勢持續震盪，證券商業績仍面臨考驗。

台股擺脫7月下跌508點黑K線陰影後，8月上揚242點紅K線，但8月指數高低檔17,643點到16,248點大幅震盪1,395點，8月成交量8.12兆元及日均值3,692.7億元，低於7月的量能12.38兆元及日均值5,627.6億元，也影響多數證券商業績滑落。

首波已有17家證券商公布8月業績，其中統一證、福邦證、元大證單月稅後盈餘各為3.106億元、1.30億元、19.16億元，優於前月獲利的1.21億元、0.35億元、13.07億元；致和證及宏遠證兩家7月各虧損0.743億元、0.226億元，8月都轉盈，分別獲利0.756億元、0.453億元。

8月稅後盈餘除元大證維持兩位數獲利及統一證獲利3.106億元外，群益金鼎證、日盛證、永豐金證等單月獲利都高於3億元，各為3.655億元、4.21億元、4.41億元，兆豐證獲利2.82億元；另玉山證、國票證、第一金證、福邦證等單月獲利超過1億元，大展證單月意外虧損0.178億元。

累計前八月稅後盈餘方面，元大證171.17億元續居首位，群益金鼎證、統一證、永豐金證各為35.922億元、34.682億元、34.11億元，日盛證為26.15億元，兆豐證獲利20.19億元；累計獲利超過10億元，還有：玉山證（12.32億元）、第一金證（11.50億元）、台新證（11.2億元）、宏遠證（10.855億元）。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意