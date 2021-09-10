疫情衝擊、政策救急！Delta病毒來勢洶洶，「宅經濟」商機不減，惟行政院喊出五倍券國慶連假前上路，「振興概念股」同步鬆口氣。前景未明下，宅配通（2642）、寶隆（1906）、八方雲集（2753），王品（2727）等，14檔「宅經濟」、「五倍券」受惠股大亂鬥，疫情、振興兩大題材「同台較勁」。

法人指出，市場對疫情保持觀望，「宅經濟」、「五倍券」受惠股各有擁護者，疫情能否有效控制將成關鍵風向球。

疫情拉警報，惟板橋某社區大樓785名住戶核酸檢測（PCR）均為陰性，行政院五倍券也「出爐」，飽受疫情衝擊的餐飲、觀光業等「五倍券受惠股」鬆口氣。上市觀光類股指數9日大漲1.05％，終結連五黑。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，即便疫情似乎稍有趨緩，惟Delta病毒傳播力強，未來不確定性仍高，投資人「各自押寶」，「宅經濟」、「五倍券」受惠股均有擁護者。

疫情告急，「宅經濟」概念股多頭趁勢崛起，宅配通連三日漲停，股價本周狂飆33.43％；造紙股再成「疫」外焦點，寶隆、永豐餘、華紙上漲2～5％，寶隆更獲外資連八日狂敲1,887張；遊戲族群智崴、網龍、鈊象也逆勢「紅通通」。不過，反觀生技、電商族群股價9日則面臨漲多回檔壓力。

另一方面，受惠五倍券「政策護體」，「正牌水餃股」八方雲集9日掛牌就大漲7.74％；連鎖餐飲集團王品也勁揚4.55％，距離收復5日線僅一步之遙，外資連三日買超368張；漢來美食、高野、大略-KY、御頂、美食-KY，漲幅落在2～4％，終結日K連黑頹勢。

八方雲集9日以每股承銷價155元掛牌上市，最高價衝上172元，抽中股票的股民每張現賺1.7萬元；終場上漲7.74％，收在167元，一舉擠下豆府榮登「餐飲股后」。

蔡明翰點出，「五倍券受惠股」續航力可期，但有鑑於疫情風險仍高，且距五倍券正式上路仍有一個月，族群營收要重返疫情前高峰「還有長路要走」，投資人應先著重技術面操作。

富邦投顧董事長蕭乾祥則認為，台股整體修正壓力仍沉重，下檔支撐暫看半年線，後續若未見疫情擴大，則指標過熱修正告一段落後，仍有望恢復高檔橫向震盪格局。

(時報資訊)

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