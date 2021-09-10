實價登錄2.0版上路兩個多月以來，全台各地房價不降反漲，其中又以桃園區的中古屋漲勢更是凌厲，億萬房產集團總經理呂原富說，根據實價登錄顯示，近兩個月桃園區的房價持續再創新高的社區就有高達20個，除了捷運興建的題材之外，桃園區內多項重大建設包括圖書總館落成在即及房價親民…等，都是吸引外來人口移居桃園的原因之一。

為何房地合一稅2.0實施之後，房價不只沒有跌反而還上漲那麼多？億萬富翁訓練機構首席顧問簡華緯表示，當初政府計畫實施房地合一稅2.0與實價登錄2.0時，應該都會有個預想，認為高稅率期間加長了，減免範圍限制了，可扣額度減少了，就應該會有許多屋主不願長期持有，會希望趕緊降價脫手，進而讓房市價位向下修正。

簡華緯指出，市場供需原則才是決定房價漲跌的唯一關鍵要素，桃園區周邊的房價不管跟雙北那個區塊相比，都處於相對便宜的位置（幾乎都是一半價以下），因此，雙北仍有眾多的客戶會因為房價、物價而選擇落腳桃園區周邊，故房地合一稅實施之後仍有大量的買方湧入，買多賣少，房價當然繼續大漲，甚至跳漲。

另一個原因就是低利率！房地合一稅2.0是用拉長高稅率期間來降低屋主與投資者的持有意願，但依照目前的超低利率，很多條件的（不用太好）投資者，幾乎都可以輕鬆度過這個延長的時間。也導致了原本所預期的賣壓並未出現，市場一樣是買多賣少，房價又怎麼會跌呢？呂原富強調，全世界QE政策加上原物料的飆漲、營建業的缺工問題，未來的房價將持續呈穩定上揚，特別是正在興建重大建設（捷運沿線）的區塊，仍會是購屋族置產投資的首選標的。

(時報資訊)